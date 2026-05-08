Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中からほっこり癒される日常系マンガを厳選してご紹介。忙しない毎日に疲れた心はほのぼのした世界観のマンガに癒されよう！ほっと一息つきたい時、肩の力を抜いてマンガを楽しみたい時にぜひ。この記事で紹介した本を読む■甘々と稲妻（１）価格：792円甘々と稲妻甘々と稲妻（１