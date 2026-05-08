「親から相続した実家、登記の住所が昔のままだけど…… まあいいか」と思っていませんか？ 実は2026年4月1日から住所変更登記が義務化され、正当な理由なく放置すると5万円以下の過料が科される可能性があります。何をいつまでにすべきか、FPである筆者が分かりやすく解説します。 不動産の登記は、黙っていては更新されない 不動産を所有すると、所有者の氏名や住所が法務局の登記簿に記録されます。しかし引っ