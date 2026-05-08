カフェ・マルシェぺろり／超特盛ソフトクリーム 暑い日に食べたいのはアイス。香川県丸亀市にある「カフェ・マルシェぺろり」では、ひんやりスイーツの代表「ソフトクリーム」を楽しめます。 （柳下遥リポート）「すごい！見たことない高さ！ずっしりしてます。ソフトクリームなのに……ちょっとグラグラしていて持つの緊張します……！」 超特盛ソフトクリーム（1500円）