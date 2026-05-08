ロッソビアンコ博物館にRally という名のスポーツモデルがあった。博物館の公式本によれば1930年式で、搭載エンジンは4気筒987cc、28psとあった。ところが生産国がわからない。まあ、簡単に調べがつくだろうと、たかをくくっていたのだが、どっこい、Rallyで調べると、出てくるのは決まってモータースポーツのラリーの話である。【画像】1920年代〜30年代にかけての仏メーカー「ラリー」のサイクルカーやエンジンの資料（写真6点）