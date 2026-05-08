韓国で15年連続売上1位¹を誇るダーマコスメブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」から、この夏注目のUVケアアイテムが新登場♡ブランドを代表する「マデカッソシド²」と「PDRN*³」を配合した2種類の新作は、紫外線対策をしながら美肌見せまで叶えてくれる優秀アイテムです。2026年5月1日（金）よりQoo10公式ショップで発売中の新作を、さっそくチェックしてみましょう♪ さらさら快適なサンステ