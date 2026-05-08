「ハンタウイルス」の集団感染が疑われているクルーズ船が向かっているスペイン・カナリア諸島の知事は、船を接岸させず、沖合に停泊させる方針を示しました。カナリア諸島のテネリフェ島、サンタ・クルス市から陶山祥平記者が中継でお伝えします。クルーズ船は2日後にこの島に到着する見通しですが、この場所でこのあと、地元島民によるデモが行われます。今回のデモは、船の受け入れ自体の反対を表明するとともに、港湾関係者の