国民民主党の榛葉賀津也幹事長は8日の記者会見で、再審制度見直しを巡る刑事訴訟法の改正を巡り、法務省の案が検察官による抗告の原則禁止を法律の付則に記述していることについて、「本則に入るのか付則に入るのかは、小さいようで大きな違いだ。本則に入れずに付則に入れると、例外的にということになる。本則に入ってなんぼではないか」と述べ、本則への明記を求めた。法務省が7日に自民党に提示した修正案は、裁判所の再審決定