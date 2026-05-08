第2日、12番でティーショットの行方を見守る大久保柚季。通算5アンダーで首位＝茨城GCワールド・サロンパス・カップ第2日（8日・茨城県茨城GC＝6718ヤード、パー72）初優勝を目指す22歳の大久保柚季が2位から出て6バーディー、3ボギーの69にまとめ、通算5アンダーの139で首位に立った。2打差の2位はともに71だった荒木優奈とアマチュアの呉受旻（韓国）。4位は金沢志奈で、前日首位の福山恵梨は75と崩れ、藤田さいきらとともに