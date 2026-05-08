全日本大学野球連盟は7日、第75回全日本大学野球選手権記念大会（6月8日開幕、神宮など）からビデオ検証を導入することを発表した。同制度は審判員によって下された判定を映像で検証するもの。各チームが9イニングで1度要求でき、判定が覆った場合はその後も検証を求めることができる。2月に行われた理事会では、日本高野連と同じ年から採用することを決議していた。日本高野連が今夏の第108回全国高等学校野球選手権大会か