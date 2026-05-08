中東のホルムズ海峡をめぐって、アメリカとイランが再び衝突しました。戦闘終結に向けた交渉についてトランプ大統領が、「順調だ」とする中、何がおきたのでしょうか。■トランプ氏「なめてきたから返り討ちに」イランは「アメリカへの強力な反撃」とする映像を公開。ホルムズ海峡周辺で、アメリカとイランが再び衝突する事態が発生しました。いったい何があったのでしょうか。トランプ大統領「イランが我々をなめてかかってきたか