茨城県内にある無人の精米所。中には、「無料」という手書きの文字が書かれた電球がずらりと置いてあります。なぜ、精米所で電球の無料配布を行っているのか。ことの発端は3日前、精米所の電球が盗まれたことでした。精米所のオーナーはSNSで「これで2回目…」「照明を盗むほど困窮！？しているなら、好きなだけ持っていけるよう『無料電球』準備しました」「夜の営業に支障が出てます」「だから店の設備は絶対外さないで」などと