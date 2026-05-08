日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）が8日、自身のインスタグラムを更新。2日に胆石の手術を受け、この日から仕事復帰したことを報告した。「今日、仕事復帰しました」と報告した川合氏。「たくさんの方から激励のメッセージをいただき、本当にありがとうございました」と感謝の思いをつづった。「今日はアジアビーチゲイムズのビーチバレー部門で銀メダルを獲得した、松本姉妹が協会に報告に来てくれました。