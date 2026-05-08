韓国の男性グループ・ＲＩＩＺＥ（ライズ）のアントン（２２）の実弟もアイドルデビューを目指して準備中だと、アントンの実父で歌手のユンサンが言及したと８日、現地メディアのスポーツソウルが報じた。ユンサンは７日、現地で放送されたトークバラエティー番組「屋根部屋の問題児たち」にゲスト出演。まずはアントンについて「デビューできる保証はないので、最初は音楽活動に反対だった」「（アントンから）『突然韓国に来