6日深夜、新潟市で300年以上の歴史がある古町愛宕神社から火の手が上がりました。近くに住む人：すごく炎上しているのが見えて、愛宕さまが。「パンパン」とくす玉が割れるような音がして、すごく燃えていた。燃え上がった炎は本殿を焼き、近くの住宅や事務所などにも燃え移りました。消防が消火に当たり、約3時間半後に消し止められました。近くに住む90代の女性が逃げる際に転倒、けがをしましたが命に別条はないということです