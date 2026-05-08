収入が不安定なとき、「この家賃を払い続けられるだろうか」と感じることはないでしょうか。そんなときに検討したいのが、公営住宅という選択肢です。ただ、実際に調べてみると「所得基準」や「家賃の計算」が分かりにくく、そのままにしてしまうケースも少なくありません。今回は、住民税非課税世帯や低所得世帯の方に向けて、公営住宅の家賃や所得の考え方など、「お金」に関わる仕組みを整理してみましょう。公営住宅とはどのよ