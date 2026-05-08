「2025年中国知的財産権保護状況」白書が7日に発表された。それによると、25年末時点で、中国の有効特許件数は前年比11．1％増の631万8000件に達した。人民日報が伝えた。中国の有効登録商標件数は同6．5％増の5303万2000件、著作権の年間登録総数は1067万7000件、認定された地理的表示（GI）製品は累計5066点となった。25年通年で受理した農業植物新品種権出願件数は同15．26％増の1万7104件だった。（提供/人民網日本語版・編集/