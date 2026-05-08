広島県福山市の南端に位置する鞆の浦（とものうら）温泉は、瀬戸内海国立公園を代表する景勝地に湧く温泉地です。この地は古くから地理的要因により潮の流れが変わる場所であったため、「潮待ちの港」として万葉の時代より繁栄してきました。大伴旅人が亡き妻を想って歌を詠み、江戸時代には漢詩人の頼山陽がその美しさを「山紫水明」と称えたことでも知られています。2026年現在、開湯から20余年を迎えたこの温泉は「しおまちの湯