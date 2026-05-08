中国南東部の海南省にある文昌宇宙発射場で5月8日朝、「天舟10号」宇宙貨物船と「長征7号遥11」運搬ロケットの組み合わせ体が垂直輸送を開始しました。これは、宇宙船とロケットの技術エリアにおける組み立てとテスト作業がすべて完了し、正式にロケット打ち上げの準備段階に入ったことを示しています。「天舟10号」は、約6．3トンの補給物資を輸送する予定で、これは主に「神舟23号」と「神舟24号」の宇宙飛行士クルーが軌道上で