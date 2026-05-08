「極楽湯」とNintendo Switch 2ソフト『ぽこ あ ポケモン』によるコラボレーションイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」が、5月28日（木）から6月16日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗で開催される。【写真】お風呂アイテムも充実しているオリジナルグッズの詳細■オリジナルグッズ＆メニューも展開今回開催される「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」は、ゲームに登場するポケモンたちをイメージしたお