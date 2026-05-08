去年８月、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生を車ではね、一審で実刑判決を受けたのち高等裁判所から控訴を棄却された男が期限までに上告しなかったことがわかりました。（サムネイルは事故現場） 【写真を見る】酒田市の女子中学生意識不明事故はねた男は上告せず拘禁3年6か月の実刑判決確定「刑が重すぎる」と控訴も、裁判所は控訴棄却（山形） これにより男の拘禁３年６か月の実刑判決が確定しました。拘禁