中東情勢の影響を受け、北海道北斗市では、指定ごみ袋ではなく市販のごみ袋でもごみを回収する対応を５月７日から始めました。なぜ、指定ごみ袋が品薄になってきたのか。取材したプラスチック製品の製造会社によると、原料である原油の高騰、ナフサの供給制限で、取引先の会社が先々の在庫を確保してしまおうと動き、受注量が大幅に増えていることがその要因の一つです。その発注の生産で手一杯となり、自治体の指定ごみ袋の入札が