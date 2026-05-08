お笑いコンビのEXIT・りんたろー。（40）の妻でタレントの本郷杏奈（34）が8日、自身のインスタグラムを更新。6日に誕生を報告した第2子・長女とりんたろー。との親子3ショットを公開した。【写真】「素敵な写真」第2子誕生のEXIT・りんたろー。＆本郷杏奈、長女を抱いた親子3ショット長女の出産を報告したひとつ前の投稿に対して「沢山のお祝いコメントありがとうございます 全部読ませていただいてます」と感謝をつづった本