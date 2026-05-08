「自分の人生を生きていくスタート」 実の娘に性的暴行を加えた罪に問われた父親は上告せず、懲役8年の刑が確定しました。 【写真を見る】懲役8年の判決が確定した大門広治被告 （福山里帆さん）「大きな区切りにはなるけれど、裁判が終わったあとも生きていかなくてはいけないので。むしろここからがスタート。やっと自分の人生を生きていくスタートなので」 父親の刑が確定したことを受け、安堵の表情を浮