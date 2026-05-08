元乃木坂46齋藤飛鳥の初冠番組『今夜は飲んで帰ろう』のSeason2が放送されることが決定した。日本テレビ系で22日より4週連続で放送される。【番組カット】season1のゲストは白石麻衣！はしゃぐ齋藤飛鳥齋藤が「今、本当に会いたい人」をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する同番組。昨年7月に放送され、等身大の姿や貴重な本音トークが反響を呼んだ。最大の見どころは、普段の活動ではなかなか見られ