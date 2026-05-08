熊本県八代市港町の港で、今日（8日）、赤潮が確認されたことから、県は八代海全域に赤潮警報を発表しました。 県水産研究センターによりますと、5月8日、八代市港町の八代港管理事務所近くの海を調査したところ、赤潮の原因となるプランクトン「ヘテロシグマアカシオ」が、海水1mlあたり最大3万細胞確認されたということです。これは、警報を発表する基準値（1mlあたり1万細胞以上）を超える数です。 このため、県は今日