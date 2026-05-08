8日、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が記者会見を行い、高市総理が意欲を示す憲法改正について言及した。高市総理は、自民党総裁として憲法記念日に合わせたインタビューに応じ、改憲4項目のうち「合区の解消」と「緊急事態条項の創設」の2項目を先行して議論する考えを表明。特に再来年の参院選を見据え、合区解消を「現実問題として急ぐ」と明言している。【映像】榛葉氏「全く同じ考えだ」（発言の瞬間）この高市総理の考え