女優の飯島直子（58）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、小泉今日子（60）が東京・日本武道館で行ったライブ「KK60〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」でのショットを公開した。ゴールデンウイークの思い出を振り返る中で、「そして、推し活。長倉家のひとびと貴一兄、娘のえりなと参戦。偶然、隣人の律子さんにも会えました」と小泉のライブに行った際の中井貴一と白本彩奈の2ショットや石田ひかりを含め