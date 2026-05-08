アメリカの国際貿易裁判所は、トランプ大統領が「相互関税」の代わりに発動した新たな関税についても違法と判断しました。【映像】トランプ大統領のSNS投稿トランプ大統領は2月、連邦最高裁が「相互関税」を違法と判断したことを受けて、新たに「通商法122条」を法的根拠として、世界の各国と地域に対し一律10％の追加関税を課しました。これに対して複数の州が関税は違法などとして差し止めを求めて提訴していましたが、国