◇セ・リーグ中日─巨人（2026年5月8日バンテリンドーム）中日の柳裕也投手（32）が初回の先頭打者から6者連続奪三振の快投。7人目の中山に四球を与え、56年3月27日の広島戦（山口）で阪神・小山正明がマークした先頭打者からの7者連続奪三振のプロ野球記録にあと一歩及ばなかった。中日投手の先頭からの6者連続奪三振は、98年7月27日巨人戦（ナゴヤドーム）の川上憲伸以来の球団タイ記録となった。今季2勝目を目指し