◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）がボスラーに先制２ランを被弾した。初回は福永、村松を連続三振に仕留めるなど完璧な立ち上がり。しかし２回、先頭の細川に四球を与えると、続くボスラーに１４５キロのカットボールを右翼席まで運ばれて先制の２点を献上した。今季５登板目の右腕。今季許した本塁打はこれで４本目となった。３回以降は立ち直り、４