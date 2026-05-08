石川県輪島市内の寺院から銅板などを盗んだとして、スリランカ国籍の男2人が窃盗などの疑いで逮捕されました。8日に警察が公開したのは、寺院などから盗まれた鬼板や銅板です。金額にして約38万円相当です。平本 駿介 記者：「こちらが、今回押収された銅板や鬼板です。銅板はおよそ180キロ、鬼板はおよそ10キロ、合計でおよそ190キロにものぼります」逮捕されたのは、スリランカ国籍の30歳と29歳の無職の男2人です。2人は4月24日