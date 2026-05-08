俳優の田中圭（４１）が８日、元放送作家の鈴木おさむ氏のユーチューブチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます‼」に出演。女優・永野芽郁との不倫疑惑以降の生活について明かした。鈴木氏と対談を行った田中は、スタジオを見渡し「カメラの前久々ですね」とぽつり。「自分を応援してくださる方が見るところ以外だと１年ぶりくらい。一年僕役やってないので」と明かした。公式的に活動休止はしていないが「ほぼ復帰じ