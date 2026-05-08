３児の母で歌手の鈴木亜美（４４）が、最新ショットを投稿した。８日のインスタグラムに「ヘアチェンジ」と記し、長さを少し短くし、明るめの茶色から落ち着いた色になった髪形を披露した。この投稿にフォロワーからは「ショートウルフ？」「アミーゴといえばこの髪型！」「後ろも前も世界一」「ずっと変わらずきゃわいい」などのコメントが寄せられている。