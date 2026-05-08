取手競輪Ｆ?「関東カップ」は８日に開幕し、７Ｒガールズ予選１では西島叶子（３１＝熊本）が２着と上々のスタートを切った。最終２角の攻防に「余裕はあったけど梅川（風子）さんにスイッチするか迷ってしまって…。同じ２着でも悔いが残りますね」と課題を挙げたが、梅川を巡る２着争いで前の当銘直美をかわしているだけに状態は悪くなさそうだ。ホームバンクは熊本ながら現在は防府で練習を行っている。「熊本が改修に入