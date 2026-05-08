◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人打線は中日先発・柳裕也投手（３２）の前に、初回先頭から６者連続三振を喫した。今季初対戦となる柳を前に、佐々木俊輔外野手を２番、中山礼都外野手を７番でそれぞれ３試合ぶりに先発起用。左打者を６人起用した新オーダーで臨んだ。初回は先頭のキャベッジがカーブで空振り三振。佐々木が見逃し三振、泉口は３球で空振り三振に倒れた。２回もダルベック、