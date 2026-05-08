メーガン妃が王室に復帰し、事実上再び「王女」となることを計画していることが、王室関係者の間で話題になっているという。英紙エクスプレスが７日、報じた。同紙のニュース・トーク番組「デイリー・エクスプレッソ（ＤＥ）」のレギュラーであり、王室関連のポッドキャスト番組のパーソナリティでもあるマーク・ドーラン氏によると、メーガン妃の事業は期待通りには進まず、妃は王室生活への復帰を望んでいることに気がついた