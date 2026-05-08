円安の長期化は今後、高市早苗政権の経済運営の足かせになるかもしれない。 為替市場では1ドル＝160円間近に迫る水準が続き、米イラン情勢の先行き不透明感に伴い、ドル高基調も物価高には逆風となる。節目の160円台突破を阻止しようと政府は口先介入を連発するが、妙手が見当たらない状況だ。 片山さつき財務相は4月28日の閣議後会見で、大型連休を踏まえ、円安に関し「24時間対応する」と強調。「日米財務相声明に従い