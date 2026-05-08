8TURN ボーイズグループ8TURN（エイトターン）が８日、幕張メッセで開催された世界最大級のK-カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」のX STAGEに登場した。【写真】「KCON JAPAN 2026」X STAGEに登場した8TURN今回のステージで印象的だったのは、彼らの「圧倒的なパフォーマンス」と「親しみやすい素顔」のギャップ。１曲目の「BRUISE」で魅せたパワフルなパフォーマンスで一気に会場を熱狂させたかと思えば