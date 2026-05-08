東京時間17:32現在 香港ハンセン指数 26393.71（-232.57-0.87%） 中国上海総合指数 4179.95（-0.140.00%） 台湾加権指数 41603.94（-329.84-0.79%） 韓国総合株価指数 7498.00（+7.95+0.11%） 豪ＡＳＸ２００指数 8744.36（-133.78-1.51%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77320.13（-524.39-0.67%） ８日のアジア株は総じて下落。米国とイランがホルムズ海峡で交戦との報道を受けて、