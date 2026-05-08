袴田巌氏の再審での無罪判決を受け、確定した刑事裁判をやり直す「再審」について法改正の議論がヤマ場を迎えています。姉･ひで子氏からは法務省が示した修正案に非難の声が…。5月7日に行われた自民党の会議。再審制度の見直しを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を巡り、法務省から検察の抗告を「原則禁止」とする修正案が示されました。（自民党 司法制度調査会長鈴木 馨祐 前法相）「基本的には抗告についての原則禁止であるとか