ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船。これまでに少なくとも8人が感染、もしくは感染の疑いがあると明らかになっていて、WHO＝世界保健機関は「さらに多くの症例が報告される可能性がある」と指摘しています。日本人1人を含む乗客乗員およそ150人を乗せ、大西洋に残されたクルーズ船「MVホンディウス号」。ハンタウイルスの集団感染が疑われるこの船について、WHOは7日、5人の感染を確認し、3人に感染の疑いがあると