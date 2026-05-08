女子ゴルフのアメリカツアーで、勝みなみ選手（27）が鮮やかなホールインワンを達成しました。女子ゴルフ界の黄金世代の1人、勝みなみ選手のスーパーショットが飛び出したのは、7番パースリーのTショットでした。ボールが直接カップに入り、自身アメリカツアー初のホールインワンを達成。両手を広げ、信じられないといった様子の勝選手。初日はトータル2アンダーで10位タイにつけました。そして、日本勢トップに立ったのは、アメリ