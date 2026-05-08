ソニーグループは1年間の決算で売上高・営業利益が過去最高となりました。一方、ホンダと共同出資した会社がEV=電気自動車の発売を中止したことなどに伴い、最終利益は減益となりました。ソニーグループが発表した去年4月から今年3月までの1年間の決算は、売上高が前年度と比べて3.7%増えて12兆4796億円、本業のもうけを示す営業利益も13.4%増えて1兆4475億円となり、いずれも過去最高となりました。スマートフォン向けのイメージ