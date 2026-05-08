報道陣を前にスッと目をそらした男。詐欺未遂などの疑いで逮捕された鈴木友章容疑者（27）です。工事業者を装い、高齢の女性から現金をだまし取ろうとしたとみられています。2025年3月、東京・大田区にある80代の女性の家を訪問した鈴木容疑者。設置された分電盤を見て、女性に「この分電盤は古いからすぐに交換しないと火事になる」と言いました。「分電盤に異常がある」とうそをつき、工事費として約20万円をだまし取ろうとした