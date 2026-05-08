気象庁は8日午後6時33分、栃木県南部に竜巻注意情報を出した。栃木県南部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっているとして、空の様子に注意するよう呼びかけた。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努め、落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してほしいとしている。