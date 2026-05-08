中道改革連合の小川代表は、党内に示した皇族数の確保策のたたき台の案に批判が出ていることについて、「批判や懸念には耳を傾けつつ、一定の結論を図っていく」と、これまでの方針に変わりはないことを強調しました。中道はきのう（7日）の党内の会議で、皇族の数を確保するため、旧宮家の男系男子を養子に迎えることを容認する内容を含むたたき台の案を示しました。この案に対し、中道に所属している枝野元官房長官が自身のSNSで