アメリカとイランが戦闘終結に向けた交渉を進める中、双方がホルムズ海峡周辺で相手側から攻撃を受けたと主張しました。トランプ大統領は停戦は続いているとしていますが、緊張が高まっています。イラン国営メディアは7日、軍事当局の話として、アメリカ軍がホルムズ海峡に近いゲシュム島などの民間地域を攻撃したと報じました。さらに、ホルムズ海峡に向かっていたイランの石油タンカーを狙った攻撃もあったということです。これ