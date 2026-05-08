女性に性的暴行を加えた罪などに問われている、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、番組関係者が証人として出廷し「本人も認めたので番組はお蔵入りになった」と話しました。斉藤慎二被告（43）は2024年、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われています。8日の裁判には事件当日、現場にいた番組関係者が証人として出廷し「事件があったことを知