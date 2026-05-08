記者会見する福岡県新宮町の桐島光昭町長（右）ら＝8日午後、新宮町役場福岡県新宮町は8日、庁舎内の金庫で管理していた遺留金約380万円を紛失したと発表した。盗難の可能性が高いと判断し、既に県警へ被害届を提出。桐島光昭町長は記者会見で「公務に対する信用を著しく失墜させ、深く反省する」と陳謝した。町によると、2021年10月から、町内で亡くなった70代男性の遺留金を金庫に保管。今年4月、人事異動に伴い確認したとこ