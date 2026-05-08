9日（土）は、九州から関東は広く晴れますが、北日本は天気が崩れるでしょう。北海道は雪の降るところもありそうです。【CGを見る】週間天気予報【寒気流入で北海道は雪も 東北は暴風に警戒】上空に寒気を伴った低気圧の影響で、北日本では雨や雪が降るでしょう。東北の雨は午前中にはやみますが、北海道は夕方ごろまで傘の出番となりそうです。山沿いを中心に雪が降り、北見など一部の市街地でもみぞれや雪となるでしょう。